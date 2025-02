Milan in semifinale di Coppa Italia. Joao Felix-Gimenez già di idoli di San Siro

La rivoluzione invernale del Milan ha già portato i suoi frutti. In una partita per certi versi complicata considerato il valore dell'avversario, la formazione di Sergio Conceiçao è riuscita ad imporsi staccando il pass per le semifinali di Coppa Italia. Questo Diavolo ha dato l'impressione di essere meno indolente ma soprattutto di saper soffrire, anche perché non è un caso che il gol del raddoppio di Abraham sia arrivato proprio nel momento in cui la Roma stava facendo meglio.

È curioso comunque il fatto che nella serata dei nuovi acquisti, a prendersi la scena sia stato proprio l'attaccante inglese, il "quasi" ex della partita, che mettendo a referto una doppietta ha scatenato un po' di rabbia da parte dei tifosi giallorossi che al momento della sua uscita dal campo lo hanno fischiato, facendolo rimanere anche piuttosto male.

Al momento 59' di Milan-Roma, poi, sul punteggio di 2 a 1, ecco che i tifosi rossoneri sono stati accontentati da Sergio Conceiçao. Sostituendo proprio Abraham e Christian Pulisic, l'allenatore portoghese ha dato libero sfogo ai due nuovi acquisti di punta del Milan, Santiago Gimenez e Joao Felix.

Considerate le posizioni in campo dei due, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, a San Siro ci si era preparati per urlare a gran voce il nome, o meglio, il cognome del messicano, ma a sorpresa la situazione si è ribaltata, perché ad aver esordito con gol è stato il fantasista di proprietà del Chelsea. La cosa particolare, però, risiede tutta nel fatto che ad aver fornito l'assist al numero 79 sia stato proprio Gimenez, che in attesa di risultati e gol sul campo, ha permesso al Milan di registrare numeri importanti a livello di marketing (+543% di vendite di maglie personalizzate).