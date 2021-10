Milan, Kalulu e Ballo-Touré contro il Verona. Calabria tornerà titolare in Champions (a sinistra)

I terzini titolari del Milan sono Davide Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, ma entrambi, per motivi diversi, non saranno in campo dal primo minuto domani sera contro il Verona: il primo ha recuperato dal problema muscolare rimediato in nazionale, ma partirà dalla panchina, mentre il secondo non sarà a disposizione di Pioli in quanto è stato trovato positivo al Covid dopo gli impegni di Nations League con la Francia. E così, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, contro i veneti il tecnico rossonero schiererà da una parte Pierre Kalulu e dall'altra Fodé Ballo-Touré.

AFFARI LOW COST - Entrambi sono state due operazione low cost chiuse dal club di via Aldo Rossi in Francia: il francese è stato prelevato l'anno scorso a parametro zero dal Lione, mentre il senegalese è stato pagato questa estate poco più di 4 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo dal Monaco. Domani sera a San Siro contro il Verona toccherà quindi a loro partire titolari e non far rimpiangere Calabria e Theo. Non sarà facile, ma sia Kalulu che Ballo-Touré hanno le qualità per fare bene.

CALABRIA IN CHAMPIONS - Dopo l'affaticamento muscolare rimediato in nazionale, Calabria ha smaltito il suo problema e ieri è tornato ad allenarsi in gruppo: il prodotto del settore giovanile rossonero sarà quindi convocato da Pioli, ma partirà dalla panchina ed entrerà solo in caso di necessità. Davide tornerà poi regolarmente titolare martedì nel match di Champions League contro il Porto, quando però verrà impiegato a sinistra al posto Theo Hernandez (con Kalulu che verrà confermato a destra).