Milan, l’importanza dei terzini: Calabria-Theo una coppia da Champions

Negli ultimi anni il ruolo del terzino ha acquisito sempre più importanza negli schemi degli allenatori, in particolare nella fase di transizione offensiva. Il laterale di difesa è ormai diventato un ruolo totale. L'asticella è probabilmente ai massimi storici e trovare una coppia in grado di rispettare certi parametri oltre la media è molto difficile, un privilegio riservato a pochi eletti in giro per l'Europa e per il mondo. Ed il Milan, club attualmente partecipante a questo circolo, dopo stagioni di buio totale, ha trovato finalmente affidabilità e qualità nelle corsie esterne.

CALABRIA-THEO - A detta di molti (vedi qui il nostro sondaggio), la coppia rossonera può rientrare tranquillamente nelle cinque più forti d'Europa. Entrambi si completano: se Theo Hernandez è un giocatore più offensivo e meno abile nella fase difensiva, Calabria è esattamente l'opposto. Ma entrambi nell'ultima stagione hanno fatto ulteriori progressi, regalando al popolo rossonero prestazioni sensazionali e numeri da top club: dieci gol e dieci assist. Cifre spaventose che rispecchiano la mentalità totale della formazione di Stefano Pioli, con i due terzini che si sovrappongono incessantemente all'esterno di centrocampo o che entrano in area di rigore con delle cavalcate personali. Due ali aggiunte, dicesi, che obbligano la squadra avversaria a tenere un baricentro molto basso nel corso della partita. E a settembre arriva la Champions League, un palcoscenico unico in grado di poter regalare l'appellativo di "top player". I due dovranno ambire a finire sulle copertine di tutti i giornali: le potenzialità ci sono, ma servirà continuità per poter restare nell'élite del calcio. E se poi arrivasse anche Florenzi - molto vicino -, il Milan potrebbe scalare ulteriormente le gerarchie dei terzini europei...