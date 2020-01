Milan, la costante è Theo: i tifosi lo amano, lui (difensore) continua a segnare come un attaccante

Tutto e subito. Theo Hernandez ci ha messo un attimo a prendersi il Milan. E lo ha fatto a suon di gol, cosa insolita per un terzino. Ma il francese non è un esterno basso come gli altri. No. È una forza della natura, un concentrato di qualità, determinazione e potenza fisica. I tifosi rossoneri lo hanno eletto idolo ormai da mezza stagione. E non potrebbe essere diversamente, visto il rendimento offerto dal giocatore.

GOLEADOR - Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la costante del Milan si chiama Theo Hernandez. Uno che di mestiere fa il difensore, ma che continua a segnare come un attaccante. Cinque gol stagionali, proprio come Piatek. Ma con una sostanziale differenza: il francese non ha segnato solo su azione. Insomma, un fattore. Sempre e comunque. Pioli se lo gode, ma al tempo stesso lo punzecchia. O meglio, lo sprona. Perché crede eccome nelle sue enormi potenzialità.

DIESEL - "Deve assolutamente migliorare nell’approccio alla gara", ha dichiarato il tecnico rossonero al termine del match con la Spal. Il mister pretende il massimo da Hernandez, che in effetti parte spesso col freno tirato per poi sprigionare tutti i suoi cavalli con il passare dei minuti. Ma è giusto un dettaglio. Anzi, un’altra costante. Proprio come Theo, che di questo Milan è ormai diventato un pilastro.