Milan, la mediana al centro del mercato rossonero: Bakayoko e non solo

Il calciomercato estivo 2021 è ufficialmente iniziato ieri, ma già da diversi giorni, il reparto su cui circolano più notizie per il Milan, è il centrocampo. In primis c’è la questione del rinnovo di contratto di Franck Kessie che deve essere risolta. Il Milan non ha nessuna intenzione di ritrovarsi con l’acqua alla gola dopo la fine del rapporto con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Non si possono continuare a perdere i giocatori a zero, senza mai incassare. Oltre all’aspetto economico, Kessie è ormai un vero e proprio perno dello scacchiere di mister Stefano Pioli. La sua perdita sarebbe gravissima. Con il contratto in scadenza fra un anno, la società rossonera non può permettersi di temporeggiare troppo. Poi c’è il mercato. Bisogna sostituire Soualiho Meite tornato al Torino dopo l’esperienza di 6 mesi con la maglia del Diavolo. Oltre a ciò, Paolo Maldini e i suoi collaboratori stanno definendo i dettagli per il riscatto completo di Sandro Tonali dal Brescia. La volontà del giocatore è quella di rimanere al Milan anche nella stagione che sta per iniziare, in quanto vuole crescere giocando anche la Champions League. Milan e Brescia si stanno accordando sulla base di 10 milioni di euro più il prestito di Giacomo Olzer in favore delle Rondinelle. Ricordiamo che la scorsa estate, i rossoneri avevano già versato in favore del Brescia altri 10 milioni. L’operazione complessivamente comporterebbe un esborso di 20 milioni cash più il giovane Primavera che farebbe esperienza in Serie B. Lo scorso anno Maldini si era accordato con Massimo Cellino, Presidente del Brescia, per concludere l’operazione a 35 milioni. Il Milan in questo caso sta ottenendo uno sconto. L’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

SI PENSA AL RITORNO DI BAKAYOKO

Il nome più caldo per rafforzare la mediana rossonera è quello di Tiemoué Bakayoko. Il calciatore francese, è tornato al Chelsea dopo l’esperienza al Napoli vissuta con Gennaro Gattuso tecnico, ma non ha intenzione di rimanere nel club londinese. L’intenzione dei Blues è quella di rinnovare il contratto di Bakayoko, unilateralmente, come fatto con Olivier Giroud, in modo tale da prolungare la scadenza al 2023 (attualmente l’accordo che lega il giocatore al Chelsea scade nel 2022) e poter incassare di più da un’eventuale cessione. Il Milan è interessato a prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Solo nel caso di buon compromesso, i rossoneri accetterebbero l’obbligo di riscatto. Le parti stanno trattando, ciò che è certo, è che al Milan serve almeno un rinforzo nella zona mediana del campo.