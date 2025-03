Milan, la panchina di Conceiçao (per ora) è salva. A Lecce decisivi i cambi del portoghese

Dopo tre sconfitte di fila, un altro ko avrebbe di fatto chiuso in anticipo l'avventura di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan (a fine stagione sarà comunque addio con ogni probabilità). E fino a metà secondo tempo, con il Diavolo sotto di due gol, la panchina del portoghese era praticamente crollata, ma poi è arrivata la reazione della squadra rossonera che ha ribaltato il risultato e ha conquistato in casa del Lecce tre punti importanti per la classifica e per il morale.

SEGNALE DI VITA? - Come scrive questa mattina il Corriere della Sera sarà interessante ora capire se quello che è successo ieri è stato davvero un primo segnale di vita o se è stato solo un episodio casuale. Per provare a conquistare un posto in Europa, il Milan deve necessariamente fare un filotto di vittorie perchè deve recuperare punti sulle avversarie che ha davanti e per ora continuano a correre. Mancano dieci partite alla fine del campionato e i rossoneri devono cercare di vincerne il più possibile per provare a salvare la faccia.

REAZIONE DI CARATTERE - Ieri a Lecce, Sergio Conceiçao non può essere soddisfatto dei primi 70 minuti, in cui il Milan è andato sotto di due gol, ma può essere felice per la reazione della sua squadra che ha saputo poi ribaltare il risultato anche grazie ai cambi del portoghese: gli ingressi di Leao, Joao Felix e Abraham hanno infatti cambiato volto alla serata del Diavolo. Nel post-partita, l'allenatore milanista ha messo in risalto il carattere dei suoi ragazzi, un carattere che vuole vedere tutti i giorni.