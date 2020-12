Milan, la probabile formazione contro il Sassuolo: ballottaggio Hauge-Brahim. Leao sarà il centravanti

Milan capolista, ma senza i suoi pilastri. A Reggio Emilia i rossoneri sono chiamati ad una prestazione di altissimo livello, dato che, al netto delle assenze, affronteranno una delle squadre più in forma del campionato. Al Mapei Stadium saranno assenti le colonne portanti di questo Milan - vedi Simon Kjaer, Ismael Bennacer, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic, ma anche Matteo Gabbia.

DIFESA CONFERMATA - Contro il Sassuolo di De Zerbi, Stefano Pioli confermerà la difesa che è scesa in campo contro il Genoa. Davanti all'onnipresente Gigio Donnarumma agiranno - da destra verso sinistra - Calabria, Kalulu (autore di un gol al debutto da titolare in Serie A nella scorsa partita), Romagnoli e Theo Hernandez, quest'ultimo in diffida, tornato tiolare dopo il turno di stop a Genova per un affaticamento muscolare.

BALLOTTAGGIO HAUGE-BRAHIM - Con l'assenza di Ismael Bennacer, il tecnico rossonero continuerà sull'onda di Marassi: Tonali e Kessie (in diffida) saranno i due mediani davanti alla difesa. Dietro alla punta Rafael Leao, ci saranno Saelemaekers (che si riprenderà il posto da titolare) - e non Castillejo -, Hakan Calhanoglu e uno tra Hauge e Brahim Diaz.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao. All.: Pioli.