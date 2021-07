Milan, la probabile formazione per il Modena: prima con la 10 per Brahim, occhi su Bennacer-Tonali e curiosità Pobega

Dopo il 6-0 nella prima sgambata stagionale contro la Pro Sesto, il Milan affronterà domani il secondo test della sua pre stagione; al Centro Sportivo di Milanello, infatti, arriverà il Modena, squadra di Serie C allenata da Attilio Tesser. Non, dunque, un avversario super probante, ma l'amichevole sarà comunque utile a Pioli e al suo staff per valutare la crescita fisica e atletica dei suoi ragazzi a quasi 20 giorni dall'inizio del ritiro.

11 INIZIALE (SEMI)TITOLARE - La formazione titolare, infatti, proporrà diversi calciatori dal primo minuto che, in linea teorica, sono inseriti nella lista di quei 15 calciatori che il mister considera quali i titolari della rosa. Saranno ancora assenti Giroud, Rebic, Maignan e Kjaer, reduci dagli impegni con le nazionali e di ritorno in Italia il prossimo 26 luglio, ma non per questo l'11 iniziale sarà sperimentale. Davanti al portiere Tatarusanu, Pioli proporrà Gabbia a destra e Theo Hernandez a sinistra, con la coppia Tomori-Romagnoli al centro della difesa; a centrocampo, considerata l'assenza di Kessie in campo alle Olimpiadi, agiranno Bennacer e Tonali. Davanti a Leao unica punta, inoltre, spazio al trio di trequartisti formato da Castillejo, Brahim e Krunic. Iniziale panchina per Calabria, rientrato in gruppo da poco dopo l'operazione di fine maggio, e per Saelemaekers, assente contro la Pro Sesto per un affaticamento muscolare; pronti ad entrare nel secondo tempo anche Pobega e Hauge, tra i giocatori che incuriosiscono di più i tifosi rossoneri.

POSSIBILI SPUNTI INTERESSANTI - Tanti, dunque, gli spunti interessanti che Milan-Modena potrebbe proporre. A cominciare, soprattutto, dalla prima con il nuovo numero di maglia di Brahim Diaz, tornato in rossonero da qualche giorno e già al centro del progetto tecnico-tattico rossonero e degli occhi dei milanisti, curiosi di godersi il nuovo 10 che ha già più volte dimostrato di tenere tantissimo a questi colori. Fari puntati anche sulla coppia di centrocampisti: Bennacer è chiamato alla stagione della consacrazione e ha già dimostrato nei primi giorni di ritiro di avere tanta voglia di far bene, mentre Tonali, svestita l'emozione per il primo anno in rossonero, vorrà dimostrare di valere la sua numero 8 rossonera confermando tutto il suo talento. E poi, ovviamente, Leao: la sua prestazione deve essere, anche in gare amichevoli, continua e costante nelle cose positive e molto meno in quelle negative. La crescita della mentalità di un grande calciatore passa indiscutibilmente anche da sfide come queste.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Castillejo, Brahim, Krunic; Leao. All. Pioli