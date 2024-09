Milan, la staffetta di Fonseca: Abraham contro il Venezia, Morata contro Liverpool e Inter

Nelle scorse ore da Milanello è arrivata una bellissima notizia in merito alle condizioni di Alvaro Morata: il centravanti spagnolo ha infatti recuperato dalla lesione di basso grado del retto femorale sinistro rimediata alla prima partita ufficiale della stagione contro il Torino e ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Il numero 7 rossonero sarà quindi convocato per il Venezia da Paulo Fonseca, anche se partirà inizialmente dalla panchina.

STAFFETTA - Come riferisce il Corriere dello Sport, in vista delle prossime tre partite, ci sarà una staffetta nell'attacco milanista tra Tammy Abraham e appunto Alvaro Morata: il primo sarà titolare sabato sera a San Siro contro i veneti, mentre l'ex Atletico Madrid metterà minuti nelle gambe nella sfida contro la squadra di Di Francesco e punta poi a giocare dal 1' contro Liverpool e Inter. E' questo il piano che ha in mente Fonseca per le prossime tre gare che potrebbero essere decisive per il suo futuro sulla panchina del Diavolo.

GOL E LEADERSHIP - Abraham ha ben impressionato all'esordio contro la Lazio, regalando anche un assist per il gol di Leao. Ora ha una grande chance dal titolare e l'inglese spera di bagnare il suo debutto a San Siro contro la maglia del Milan con una rete. Il rientro di Morata è fondamentale invece non solo a livello tecnico, ma anche di personalità e leadership. Per uscire dal momento difficile, la squadra rossonera ha bisogno di giocatori così.