Milan, Lazetic in prestito all'Altach per studiare da Klose che studia da Pioli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Marko Lazetic ha svolto ieri le visite mediche con l'Altach e presto diventerà ufficialmente un giocatore del club austriaco, militante nella Bundesliga austriaca con 15 punti e al decimo posto in classifica su 12 partecipanti; l'attaccante serbo del 2004 si trasferirà in prestito secco.



I numeri di Lazetic

Obiettivo del prestito è, chiaramente, quello di far trovare continuità e minuti al ragazzo in un campionato non di altissimo livello in Europa, ma che comunque sia notevolmente più competitivo rispetto a quello Primavera. In questa stagione, Lazetic ha collezionato 9 presenze totali, di cui una in Serie A a Cremona, segnando 5 gol con la Primavera di Abate. Fisicamente sta maturando, tecnicamente è già ben dotato, ma è chiaro che il confrontarsi con 'i grandi' è ben altra cosa rispetto a fare la spola tra la Primavera e la panchina della Prima Squadra.

Con Klose che studia da Pioli

La scelta dell'Altach non è casuale. L'allenatore del club austriaco è, infatti, Miroslav Klose, grandissimo attaccante ex Werder Brema, Bayern Monaco e Lazio, da cui Lazetic potrà certamente imparare i movimenti di un vero bomber non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche nell'aguzzare un po' della malizia sportiva di cui Miro era ben dotato. E c'è un ulteriore dettaglio da non trascurare: Klose ha dichiarato più volte di ispirarsi a Pioli nel suo modo di allenare, avendo anche fatto un periodo di praticantato con il suo vecchio allenatore ai tempi della Lazio: "Mi serve per completare - aveva dichiarato lo stesso Klose - il mio percorso di studi, ho chiesto a Pioli con il quale il rapporto è ottimo. Lui è un grande allenatore". Insomma: questo prestito potrà aiutare un po' tutti. In primis, magari, Lazetic.