Milan, le indicazioni dalla prima sgambata: Adli mobile, Pobega carico. Tante analisi rimandate (PODCAST)

Il Milan ha vinto per 3-0 la prima sgambatina stagionale contro il Lemine Almenno; nei tre tempi da 20 minuti i rossoneri hanno segnato, per l’appunto, tre gol, tutti nella prima frazione: in goal sono andati Messias, Rebic e Gabbia.

Tanti gli assenti per Pioli: oltre ai nazionali che, a piano a piano, stanno rientrando a Milanello, non erano presenti Giroud (motivi personali), Kjaer (programma di recupero), Origi (infortunato) e il partente Caldara. C’era tanta curiosità, comunque, per le posizioni e le prestazioni di Yacine Adli (schierato con il numero 7) e di Tommaso Pobega: il francese ha offerto una prestazione interessante con qualche spunto tecnico-tattico degno di nota, mentre per l'italiano è ancora chiaro - e legittimo - il peso della preparazione estiva.

