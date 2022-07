Milan, Leao è già in forma: sulla fascia è imprendibile. Ottime indicazioni anche da Adli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella di ieri a Klagenfurt, in Austria, contro il Wolfsberger, è stata di fatto la prima amichevole estiva in cui Stefano Pioli ha potuto contare sul gruppo quasi al completo e con già qualche giorno di allenamento nelle gambe. E i risultati si sono visti: rispetto alla deludente prestazione in Ungheria contro lo ZTE, infatti, si è vista una squadra più pimpante e con più idee, soprattutto in attacco dove si sono visti alcuni giocatori già in buona forma.

IMPRENDIBILE - Uno di questi è certamente Rafael Leao, il quale, come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, è tornato dalle vacanze tiratissimo e di fatto è ripartito da dove aveva finito la scorsa stagione, cioè con gol e grandi giocate sulla fascia sinistra. Vero che gli austriaci erano un avversario piuttosto abbordabile, ma il portoghese è stato come spesso gli accade imprendibile ed è stato proprio lui ad aprire le marcature con un bel tocco sotto per scavalcare il portiere del Wolfsberger.

GIOCATE DI QUALITÀ - Oltre che da Leao, Stefano Pioli ha ricevuto ancora una volta ottime indicazioni anche da Yacine Adli. Ieri il francese è partito titolare nel ruolo di trequartista, mettendo in mostra tante buone cose: l'ex Bordeaux si è mosso tanto, ha giocato tanti palloni, ha regalato alcune giocate di qualità e nel secondo tempo ha trovato anche il suo primo gol in maglia rossonera. Anche per lui, come per tutto il Milan, domenica arriverà un test più complicato con il Marsiglia, nel quale si potranno avere indicazioni più precise su come procede l'avvicinamento dal Diavolo alla prima di campionato contro l'Udinese.