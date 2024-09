Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: gioca Morata. Okafor out

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, valida per la sesta giornata di Serie A 24/25. Fonseca ripropone la coppia Gabbia-Tomori in difesa, in attacco recupera Morata: gioca lui con Abraham.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic,Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. A disp.: Torriani, Raveyre, Terracciano, Jimenez, Bartesaghi, Thiaw, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Chukwueze, Jovic. All. Paulo Fonseca

LECCE (4-4-2): Falcone; Dorgu, Gaspar, Bashirotto, Gallo; Morente, Ramadani, Coulibaly, Pierret; Rebic, Krstovic. A disp.: Fruchtl, Jasper, Borbei, Pelmard, Rafia, Oudin, Jean, Banda, Burnete, McJannet, Marchwinski, Hasa, Pierotti. All. Luca Gotti

Arbitro: Zufferli di Udine.