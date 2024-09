Milan-Liverpool, formazioni ufficiali: prima da titolare per Morata, riecco Calabria e Tomori

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Liverpool, prima giornata della League Phase di Champions League:

Alvaro Morata titolare per la prima volta con la maglia rossonera, si rivede Tomori dal 1' dopo che l'inglese ha riposato nella sfida contro il Venezia, così come capitan Calabria. Qualche sorpresa per il Liverpool, con il tecnico Arne Slot che lascia in panchina Luis Diaz, uno degli uomini più in forma dei reds. Il colombiano lascia spazio a Gakpo. Fuori anche Andy Robertson, al suo posto come terzino sinistro il greco Tsimikas. Prima panchina per Federico Chiesa.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Rafa Leao. A disp. Nava, Torriani, Okafor, Zeroli, Chukwueze, Emerson Royal, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Musah, Abraham. All. Paulo Fonseca.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diogo Jota. A disp. Jaros, Kelleher, Gomez, Endo, Luis Diaz, Darwin Nunez, Chiesa, Jones, Robertsonn, Quansah, Morton, Bradley. All. Arne Slot.

ARBITRO: Espen Eskås (Norvegia)

ASSISTENTI: Jan Erik Engan ed Isaak Elias Bashevkin (Norvegia)

IV UFFICIALE: Kristoffer Hagenes (Norvegia)

VAR: Bastian Dankert (Norvegia)

AVAR: Christian Dingert (Norvegia)

Il programma della prima giornata:

Martedì 17 settembre

Juventus - PSV Eindhoven (18.45)

Young Boys - Aston Villa (18.45)

Bayern - Dinamo Zagabria (20.45)

Milan - Liverpool (20.45)

Real Madrid - Stoccarda (20.45)

Sporting CP - Lille (20.45)

Mercoledì 18 settembre

Bologna - Shakhtar (18.45)

Sparta Praga - Salisburgo (18.45)

Celtic - Slovan Bratislava (20.45)

Brugge - Borussia Dortmund (20.45)

Manchester City - Inter (20.45)

Paris Saint-Germain - Girona (20.45)

Giovedì 19 settembre

Feyenoord - Bayer Leverkusen (18.45)

Stella Rossa - Benfica (18.45)

Atalanta - Arsenal (20.45)

Atletico Madrid - Lipsia (20.45)

Brest - Sturm Graz (20.45)

Monaco - Barcellona (20.45)