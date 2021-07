Milan, lo United non apre al prestito per Dalot. Rossoneri pronti ad accelerare per Odriozola del Real

Oltre al trequartista, all'attaccante e al centrocampista, il Milan è al lavoro anche per puntellare il reparto dei terzini. A destra il titolare sarà Davide Calabria, ma i rossoneri vogliono un'alternativa all'altezza che possa alternarsi con il prodotto del settore giovanile milanista: al momento, i nomi caldi sono principalmente due, cioè Diogo Dalot e Alvaro Odriozola.

NO AL PRESTITO - Come riporta Tuttosport questa mattina, il Milan vorrebbe trattenere il portoghese dopo il prestito dell'ultima stagione, ma il Manchester United non sembra pensarla allo stesso modo: gli inglesi vogliono infatti monetizzare dalla sua eventuale cessione e quindi per il momento non aprono al prestito con diritto di riscatto, formula che sarebbe perfetta per il Diavolo. Dalot resterebbe volentieri in rossonero, ma per ora la trattativa è in stand-by.

ASSE MILANO-MADRID - Viste le difficoltà per arrivare al portoghese, il club di via Aldo Rossi potrebbe decidere di abbandonare la pista e andare all'assalto di Alvaro Odriozola, terzino destro che il Real Madrid sembra invece disposto a cedere anche in prestito. L'asse tra il Milan e i Blancos è molto caldo visto che i due club hanno già chiuso il ritorno a Milanello di Brahim Diaz (manca solo l'annuncio) e stanno parlando anche di Luka Jovic.