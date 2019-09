Milan, l’obiettivo è ripartire dal primo tempo di Torino: sprazzi di gioco che fanno ben sperare

Una luce in fondo a un tunnel ancora lunghissimo. Il primo tempo di Torino (ma aggiungiamoci anche i primi quindici minuti della ripresa) fa ben sperare: è da lì che il Milan deve ripartire, costi quel che costi. Per la prima volta in questo campionato, i rossoneri sono riusciti a sottomettere gli avversari, giocando con personalità, qualità e una discreta velocità.

OCCASIONI - Insomma, non è tutto da buttare. Stavolta davvero. I miglioramenti sono stati tangibili, soprattutto nella prima frazione di gara. Oltre alla rete del vantaggio (arrivata su rigore), Leao e compagni hanno costruito altre nitide palle-gol. E solo un super Sirigu ha evitato che il Toro affondasse. Anche nel secondo tempo, sia prima che dopo l’uno-due tremendo del "gallo" Belotti, il Milan ha avuto alte ghiotte occasioni (con Piatek e Kessié), mostrando così una crescita sul piano della manovra offensiva.

SVOLTA - Il cambio modulo, o meglio, il passaggio al 4-3-3 (sistema di gioco forse più adatto alle caratteristiche dei giocatori), e l’inserimento dei nuovi hanno aiutato. Ora bisogna lavorare sulla tenuta mentale, requisito necessario per una squadra che ambisce a un posto in Champions. Come detto, l’obiettivo è ripartire dal primo tempo di Torino, nella speranza che possa davvero arrivare la svolta.