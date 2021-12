Milan, mai Ibrahimovic quest'anno ha segnato in due partite di fila: con il Napoli la volta buona?

In vista della sfida di domenica 19 contro il Napoli, Zlatan Ibrahimovic dovrà ancora una volta giocare titolare in attacco. Gli infortuni di Rafael Leao, Ante Rebic e Pietro Pellegri costringeranno lo svedese a fare gli straordinari. L’unico che gli potrà dare una mano, seppur piccola dato che rientra dopo uno stop di 3 settimane dovuto a problemi muscolari, potrebbe essere Olivier Giroud che però anche oggi si è allenato a parte e non in gruppo. Ancora una volta dunque il peso dell’attacco del Milan sarà sulle spalle forti di Ibra. C’è da stringere i denti ancora per due partite, prima della sosta natalizia in cui verrà tracciata una linea e in cui verranno fatti rifiatare tutti i giocatori. Stefano Pioli e i suoi uomini sperano di riavere la rosa al completo a partire da gennaio, fatto salvo ovviamente il lungodegente Simon Kjaer. Una volta capite bene le reali condizioni di tutti, la dirigenza si fionderà sul mercato per cercare di regalare rinforzi al proprio tecnico.

IN QUESTA STAGIONE A IBRA MANCA IL GOL IN DUE PARTITE DI FILA

Fra campionato e Champions League, Ibrahimovic quest’anno ha giocato 14 partite, mettendo a segno 7 reti e fornendo 2 assist ai compagni. Controllando le statistiche però ci si rende conto che allo svedese sta mancando la continuità. Infatti in questa stagione non ha ancora trovato il gol in due match di fila. Che sia la volta buona contro il Napoli dopo la marcatura nel finale di gara contro l’Udinese? Questo è quello che si augura tutto il Milan, partendo dalla dirigenza, fino ad arrivare a Pioli. Ovviamente anche i tifosi si augurano ciò, visto che Zlatan non segna a San Siro dalla sfida del 12 settembre contro la Lazio (match vinto 2-0).