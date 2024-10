Milan-Napoli senza quattro titolari del derby vinto: scelte obbligate per Fonseca, ma anche per chi va in campo

C'è stato un momento nelle ultime stagioni in cui il Milan, nonostante assenze e defezioni, scendeva in campo con una rabbia ed una voglia che andava praticamente ad annullare le distanze che si venivano a creare a causa delle varie indisponibilità: in tanti si ricorderanno la partita dell'Old Trafford con un Castillejo reinventato prima punta, tanto per prendere un esempio.

Martedì sera, per varie situazioni, tra sfortune, infortuni, sciocchezze commesse dai giocatori e situazioni tutte (troppo) italiane, il Milan affronterà il Napoli capolista senza Gabbia, Theo Hernandez, Reijnders, Abraham e probabilmente Jovic: quattro titolari, tra l'altro protagonisti nell'ultimo big match vinto in stagione contro l'Inter, fuori in una gara che si preannuncia difficilissima. Dalla sponda partenopea iniziano ad arrivare già lamentele su come, con il discutibile rinvio di Bologna, il Milan arrivi riposato alla partita di martedì, ma siamo disposti a mettere la mano sul fuoco che è impossibile trovare una sola persona al Milan, tra allenatore, giocatore e tifosi, che non avrebbe voluto che Reijnders e Theo scontassero la squalifica nel match del Dall'Ara.

Fonseca si troverà quindi a dover effettuare scelte tanto difficili quanto obbligate. Al centro della difesa ci sono due posti per tre: uno tra Thiaw, Tomori e Pavlovic rimarrà fuori. A sinistra due ipotesi: Terracciano o Davide Calabria, di ritorno dal problema al polpaccio. Il capitano del Milan, in situazioni di emergenza, ha già ricoperto il ruolo altre volte in carriera. A centrocampo di fianco a Fofana, ormai vero e proprio punto di riferimento per tutta la squadra, dovrebbe esserci Musah, con Loftus-Cheek più avanzato. Difficile riproporre lo schieramento super offensivo con Pulisic dietro la punta, lo statunitense dovrebbe spostarsi nuovamente a destra, con Chukwueze pronto a fare la differenza entrando dalla panchina. Morata punta, con un caldissimo Camarda pronto a subentrare, mentre a sinistra Rafa Leao è chiamato a fare quello che di solito gli riesce meglio: la differenza. Quale occasione migliore di un big match per tornare a far parlare di sé per i motivi giusti?

Fonseca ha poca scelta, così come i calciatori: l'emergenza c'è, ma niente alibi. Deve tornare quel Milan che azzannava la partita anche con tante assenze e difficoltà.