Milan, niente Chelsea per Maignan: non c'è accordo sulle cifre. Cosa succederà ora?

Nonostante i contatti continui negli ultimi giorni e nelle ultime ore, Milan e Chelsea non sono riusciti ad arrivare ad un accordo per Mike Maignan che dunque, almeno per ora, resterà un giocatore rossonero. I due club non sono riusciti a colmare la distanza tra domanda e offerta: gli inglesi non si sono mossi dalla loro offerta da 15 milioni di euro, mentre la società di via Aldo Rossi non ha abbassato la sua richiesta. Si pensava che intorno ai 20 milioni si potesse chiudere, ma così non è stato.

MAIGNAN VOLEVA IL CHELSEA - Il Chelsea voleva tesserarlo in questa finestra di mercato straordinario per portarlo al Mondiale per Club che si giocherà dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. Maignan, che non ha affatto apprezzato il comportamento del Milan nella trattativa per il rinnovo (accordo di massima trovato a febbraio, poi il Diavolo non si è fatto più sentire per la firma), ha spinto parecchio per la cessione alla squadra londinese, ma alla fine non è stato accontentato. Cosa succederà ora?

GLI SCENARI - Gli scenari sono tre: tra qualche settimana aprirà il "classico" mercato estivo e dunque il Milan avrà due mesi per provare a trovare un acquirente per Maignan (da capire se sarà ancora il Chelsea o se verrà fuori qualche altro club interessato all'ex Lille). Non è da escludere poi un tentativo del Diavolo di riaprire la trattativa per il rinnovo e provare ad arrivare ad un nuovo accordo, anche se quello che è successo negli ultimi mesi rischia di aver lasciato un segno indelebile. La scenario che in via Aldo Rossi vogliono assolutamente evitare è la permanenza a Milanello del francese senza prolungamento e dunque il suo addio tra un anno a zero (già a gennaio potrebbe firmare con un'altra squadra). Vedremo cosa succederà, di certo si tratta di un altro caso spinoso di non facile soluzione per il Milan.