Milan, obiettivo salto di qualità a destra: mercato fondamentale, fra sogni e obiettivi

Fra le certezze del Milan 2019/20, poche all'inizio, molte e rassicuranti nell'ultima parte di stagione, c'è sicuramente la corsia di sinistra nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Secondo i dati forniti dalla Lega Serie A, la catena Theo Hernandez-Rebic in campionato ha portato ai rossoneri 17 gol, rispettivamente 6 e 11, e 4 assist, 2 a testa. Numeri ottimi che, soprattutto da gennaio in poi, hanno fatto davvero la differenza per il Milan. Pioli ha trovato due giocatori di sicuro rendimento e di grande personalità, con caratteristiche precise, perfette per il suo modo di giocare: Theo e Rebic sono giocatori esplosivi e forti fisicamente, che con i loro strappi con e senza palla riescono a creare superiorità numerica e ottime occasioni da gol. Ma se a sinistra la situazione si può definire quasi idilliaca, la fascia destra ha di sicuro bisogno di nuovi innesti per recuperare il gap, piuttosto palese, con la corsia parallela. Ed è proprio su queste posizioni che il Milan sta iniziando a muoversi sul mercato.

TERZINI - Nel corso della stagione né Conti né Calabria, entrambi alle prese con vari acciacchi e problemi fisici, non sono riusciti a garantire una certa continuità di rendimento, alternando partite sufficienti a prove assolutamente da dimenticare. In particolare il terzino ex Atalanta, reduce da due seri infortuni al ginocchio, è continuamente tormentato da diversi infortuni che ne condizionano le prestazioni. Dall'altro canto Calabria è un prodotto del settore giovanile rossonero e una sua eventuale cessione porterebbe nelle casse del Diavolo una plusvalenza pura. Per entrambi i calciatori verranno ascoltate offerte e proposte, nessuno dei due è considerato incedibile. E il Milan avrebbe già individuato quelli che potrebbero essere i possibili sostituti: Emerson Royal, Dumfries e Aurier. Il primo, brasiliano in prestito al Betis ma di proprietà del Barcellona, ha un costo molto elevato (anche a causa della particolare situazione fra i due club spagnoli): la richiesta dei blaugrana è di circa 30 milioni di euro. Per l'olandese e l'ivoriano, rispettivamente giocatori del PSV e del Tottenham, la domanda è più bassa: circa 20 milioni di euro. Sono in corso quindi diverse valutazioni da parte della dirigenza, ma i profili corrispondono all'identikit del giocatore di gamba richiesto da mister Pioli.

ESTERNO - Sia Saelemaekers che Castillejo, giocatori con caratteristiche molte diverse fra loro, non hanno fatto male, in particolare nel periodo post lockdown. Il belga viene considerato dal tecnico parmense come un vero e proprio jolly, schierabile ovunque sulla corsia destra. Lo spagnolo, che dall'arrivo di Pioli aveva trovato continuità salvo fermarsi un paio di volte per problemi muscolari, seppur apprezzato dal mister non rappresenta il profilo ideale che l'allenatore emiliano vorrebbe schierare nel suo 4-2-3-1. Il sogno, stando a quanto riportato in mattinata dal Corriere Fiorentino, è Federico Chiesa. Il quotidiano toscano però spiega che in pole resta sempre la Juventus, seguita dall'Inter, ma ora si registra anche l'interesse dei rossoneri del suo ex tecnico Stefano Pioli, il quale vorrebbe allenarlo di nuovo. Chiesa resta poi nel mirino anche del Manchester United, ma in vista degli Europei della prossima estate preferisce restare a giocare in Italia. Arrivare al viola è difficilissimo, ma anche lui rientra alla perfezione nel ritratto dell'esterno voluto e cercato da Pioli. Il Milan è pronto ad accontentare il suo allenatore, concentrando sforzi ed investimenti per rinforzare al meglio la fascia destra.