Milan, oggi nuovo incontro Furlani-Tare. Ma la fumata bianca non è vicina

Dopo il primo incontro di dieci giorni fa e altri contatti telefonici, oggi è in programma un secondo faccia a faccia tra l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani e Igli Tare, che è uno dei candidati per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. Non è l'unico nome sulla lista del Diavolo dove permangono anche le opzioni Tony D'Amico, Giovanni Manna e Giovanni Sartori, ma l'albanese è l'unico di questa senza squadra al momento e dunque potrebbe iniziare subito a lavorare per il club di via Aldo Rossi.

LA CHIUSURA NON E' VICINA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che comunque non siamo vicini alla chiusura della trattativa. Il primo incontro era stato definito positivo, ma non risolutivo. Dieci giorni dopo la scenario non sembra essere cambiato e con ogni probabilità nemmeno oggi arriverà la fumata bianca definitiva in quanto siamo ancora nella fase in cui Furlani si sta guardando intorno e non basterà quindi neppure il secondo incontro con Tare per arrivare ad un accordo tra le parti.

ALTRI NOMI - L'ex Lazio è leggermente avanti rispetto agli altri nomi nella lista milanista perchè è libero e potrebbe firmare subito per il Milan. Cosa che invece gli altri candidati non possono fare: D'Amico è sotto contratto con l'Atalanta, Manna con il Napoli e Sartori con il Bologna. Al momento nessuno di questi club è intenzionato a privarsi del suo ds, anche perchè siamo nel momento cruciale della stagione e tutte e tre le squadre sono in piena lotta per i propri obiettivi. Tare non ha di questi problemi e potrebbe unirsi subito al Diavolo, ma prima dovrà convincere Furlani a puntare su di lui.