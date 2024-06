Milan, panchine girevoli: Fonseca in arrivo e Bonera per l’U23, in attesa di capire chi sarà il sostituto di Abate

L'estate del Milan si prospetta essere particolarmente movimentata, non solo per quel che riguarda il calciomercato e tutto quello che ne consegue, ma anche e soprattutto per il discorso legato al futuro delle panchine rossonere, a partire da quella della prima squadra, passando per quella dell'U23, completando poi il quadro con quella della Primavera.

Panchina Milan: è giunta l'ora di Paulo Fonseca

Con l'amichevole contro la Roma è ufficialmente terminata la stagione del Milan. Ciò significa solo una cosa: è giunta l'ora di Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese, salvo incredibili colpi di scena, dovrebbe essere l'erede di Stefano Pioli, che dopo 5 lunghi anni ha salutato la sua gente nel corso dell'ultimo weekend di campionato. L'ex Roma non è sicuramente uno di quei profili che scaldano gli animi della piazza milanista, che continuava a gridare a gran voce il nome di Antonio Conte, ma i risultati ed il gioco che Fonseca ha mostrato in quel di Lille fanno ben sperare soprattutto la dirigenza, che nel portoghese ha visto quello che negli altri profili valutati nel corso di questi mesi mancava.

L'ufficialità di Fonseca dovrebbe arrivare a breve, con la prossima che dovrebbe essere la settimana decisiva, considerato il fatto che i (contestatissimi) termini dell'accordo fra le parti sarebbero già stati da tempo definiti. L'allenatore si legherà infatti al Milan con un contratto biennale con opzione per un altro anno da 2,5 millioni di euro netti a stagione.

Nasce il progetto U23: Bonera in panchina. Kirovski a Milano per lavorare con Moncada

Dopo Juventus ed Atalanta anche il Milan si aggiungerà alle squadre di Serie A con l'U23. Al momento questo progetto ancora deve ufficialmente iniziare, ma l'impressione è che la prossima stagione possa essere quella buona, come d'altronde confermato anche dalle notizie trapelate nelle ultime settimane dalle parti di Casa Milan.

Il fatto che la dirigenza abbia individuato in Daniele Bonera l'uomo giusto al quale affidare l'U23 fa ben sperare, così come il fatto che Kirovski sia già a Milano per lavorare insieme a Moncada su questo stimolante progetto, che il Milan non ha alcuna intenzione di fallire. Da capire quali saranno le prossime mosse della dirigenza, la quale potrebbe allestire una rosa subito competitiva per la categoria con il giusto mix fra calciatori più esperti e giovani, i quali quasi sicuramente verranno promossi dalla Primavera.

Abate lascia libera la panchina del Milan Primavera: chi al suo posto?

Quella di quest'anno è stata senza ombra di dubbio una delle migliori stagioni nella storia del Milan Primavera, fra finale di Youth League e i playoff Scudetto. Dopo il pareggio contro la Lazio, che ha sancito l'eliminazione dalla corsa al titolo dei rossoneri, Ignazio Abate ha annunciato il suo addio al Milan, definendosi pronto per il calcio professionistico.

La panchina della Primavera è dunque libera, motivo per il quale sorge oggi spontaneo domandarsi: chi sostituirà Abate? Al momento ancora nessuna candidatura avrebbe preso quota, ma l'impressione è che dalle parti di Casa Milan possano puntare nuovamente su un profilo giovane in grado di poter valorizzare e preparare per il calcio dei grandi i ragazzi a disposizione, cosa che in questi 3 anni Abate ha fatto alla perfezione, come d'altronde dimostrato anche dai recenti esordi in prima squadra di Bartesaghi, Zeroli, Simic, Jimenez e Camarda.