Milan, Paquetà di nuovo al centro del progetto con Pioli ma deve segnare di più

Il suo ingresso a Genova ha dato una scossa decisiva al Milan, ma l'inizio di stagione di Lucas Paquetà non è stato certamente all'altezza delle aspettative: un infortunio e la Copa America con il Brasile, che lo ha costretto ad aggregarsi al gruppo rossonero solo ad agosto, hanno infatti complicato parecchio l’inserimento del brasiliano nel nuovo sistema di gioco di Giampaolo. Con l'ormai ex tecnico milanista, il feeling non era certamente dei migliori in quanto per l'allenatore l'ex Flamengo era troppo indisciplinato.

TRA LE LINEE - Ora che c'è Stefano Pioli in panchina, però, Paquetà è destinato a tornare centrale nel progetto rossonero: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per il neo tecnico del Milan il brasiliano è un'ottima mezzala di qualità e quantità che può dare una grande mano anche a livello realizzativo giocando tra le linee. "Può giocare anche tra le linee. Ha diversi gol nelle gambe ed è bravo a inserirsi" queste le parole di Pioli durante la conferenza stampa di mercoledì.

PIU' GOL - Paquetà non è chiaramente mai stato un grande goleador, ma da uno con la sua tecnica e i suoi piedi è lecito comunque aspettarsi qualche rete in più: in 22 partite in maglia rossonera, infatti, il giocatore verdeoro ha segnato solamente una rete. Pioli sta studiando il modo per aiutarlo a presentarsi con maggiore frequenza in area di rigore ed essere così più decisivo.