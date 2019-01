Milan, Paquetà titolare anche contro la Juventus: Gattuso sorpreso dalla maturità tattica del brasiliano

Dopo i primi 85 minuti in maglia rossonera in Coppa Italia contro la Sampdoria, Lucas Paquetà è pronto per scendere in campo da titolare anche mercoledì in Supercoppa contro la Juventus: il giovane brasiliano, arrivato a Milanello in questa finestra di mercato di gennaio, ha infatti fatto vedere buone cose a Marassi e quindi Rino Gattuso è intenzionato a confermarlo nel ruolo di mezzala sinistra.

GATTUSO IMPRESSIONATO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il tecnico milanista è rimasto impressionato e sorpreso dalla maturità tattica del 21enne verdeoro: "È un grandissimo talento e abbina la qualità alla sostanza fisica. La cosa che mi ha sorpreso di più è la preparazione tattica che ha dimostrato". Gattuso ha avuto quindi un'impressione molto positiva di Paquetà, che contro la Samp non si è mai tirato indietro, si è dato da fare molto anche in fase difensiva e ha dimostrato che portargli via il pallone quando è tra i suoi piedi è difficilissimo.

BASE DI PARTENZA - Ovviamente, il numero 39 rossonero deve migliorare sotto diversi aspetti ( gli manca per esempio un po’ di velocità nel verticalizzare), ma la base di partenza è sicuramente incoraggiante e anche a livello di personalità Lucas ha dato buone risposte. Mercoledì contro la Juventus sarà un banco di prova molto significativo per il brasiliano che si troverà di fronte la squadra italiana più forte e una delle migliori in Europa e quindi non potrà limitarsi al "compitino" come a Genova.