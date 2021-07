Milan, per Rafael Leao è un pre-campionato a due facce

Si sa che la preparazione estiva è un momento delicato per ogni giocatore in vista della ripresa dei campionati e delle coppe. E farlo con delle voci di mercato che ti ronzano nelle orecchie è assai complicato. È l'estate italiana di Rafael Leao, la terza ad essere corretti, dopo che il classe '99 fu acquistato nel 2019 dal Lille per circa 30 milioni di euro. A Milanello il portoghese lavora con voglia e determinazione per riprendersi un posto da titolare e, soprattutto, la fiducia dei tifosi. Ma il calciomercato potrebbe richiamarlo da un momento all'altro, dato che su di lui c'è l'interesse della Premier League.

TRA MILANELLO E IL MERCATO - Rafa vuole il Milan. È la sua priorità. E per il Diavolo una sua cessione non è rilevante. La dirigenza conosce le potenzialità dell'esterno portoghese e sa che da un momento all'altro potrebbe esplodere. Ma una buona offerta potrebbe cambiare tutto: come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, infatti, la società di via Aldo Rossi prenderà in considerazione, per intavolare una trattativa, offerte superiori ai 25-30 milioni di euro. Un budget più che accessibile per le squadre di Premier League (anche per quelle di metà classifica), che possono vantare di introiti importanti e che godono di un cambio favorevole. L'agente di Leao, Jorge Mendes, per questo, si starebbe muovendo in Inghilterra e l'interesse principale da registrare è quello del Wolverhampton, "colonia" portoghese da diversi anni. Ad oggi, però, non c'è nessun'offerta ufficiale da registrare. Rafa, quindi, dovrà pensare esclusivamente al campo, in particolare oggi, dato che sarà quasi sicuramente uno degli undici titolari nel match amichevole contro il Modena.