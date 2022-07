Milan, Pioli continua a lavorare in attesa di una mano dal mercato: allungare la rosa per rimanere competitivi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Proseguono in casa Milan i lavori di preparazione atletica in vista dei primi impegni ufficiali previsti fra poco più di un mese. Mister Stefano Pioli, in attesa di avere tutta la rosa a disposizione, lavora con quelli che ha. Il tecnico rossonero sta piacevolmente scoprendo Yacine Adli e sta avendo conferme sulla bontà di Tommaso Pobega. Sono queste le prime indicazioni che ci giungono dal quartier generale milanista sui primi giorni di lavoro di questa nuova stagione. Entro questa settimana il gruppo sarà praticamente al completo, con anche i nazionali che torneranno dalle vacanze. Ferie agli sgoccioli – o già finite – per tutti. Gli sforzi di Pioli sono concentrati unicamente sul campo anche se un pensiero, va inevitabilmente pure a quello che succede sul mercato. Il tecnico emiliano aspetta il suo nuovo trequartista e il suo nuovo difensore centrale.

ALLUNGARE LA ROSA È LA BASE PER RIMANERE COMPETITIVI

Le dirette avversarie del Milan (Juventus e Inter in particolare), hanno già messo a segno colpi importanti sul fronte mercato. Ora tocca a Paolo Maldini e Frederic Massara rispondere. Allungare la rosa e renderla ulteriormente più qualitativa, è la base per rimanere competitivi anche in questa stagione. C’è da puntare alla seconda stella (tradotto significa rivincere lo scudetto), oltre che a battagliare in Champions League. Per farlo serve sicuramente una mano dal mercato. Il nome su cui si stanno concentrando i maggiori sforzi è senza ombra di dubbio quello di Charles De Ketelaere del Bruges. Ormai lo sappiamo che la trattativa fra il Milan e il club belga è in stato avanzato. I rossoneri devono alzare ancora un po’ l’offerta per portarsi a casa il talento classe 2001. La trequarti campo sarebbe coperta con lui, con Brahim Diaz e con il sopracitato Adli. Poi c’è la questione difensore centrale. L’addio di Alessio Romagnoli lascia un buco dietro. Buco che difficilmente ricoprirà Matteo Gabbia, anch’egli in uscita. Dunque a dar manforte a Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Simon Kjaer, ci vuole qualcuno. Il giocatore su cui la dirigenza sta lavorando è quello del senegalese Abdou Diallo del PSG. La dirigenza rossonera lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Questi sono i due ruoli da rafforzare il prima possibile. Pioli aspetta con ansia i rinforzi prima di iniziare a fare sul serio con tutta la rosa ai suoi ordini.