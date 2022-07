Milan, Pioli punta forte su Bennacer. Tonali e Pobega le altre certezze per la mediana rossonera

La perdita di Franck Kessie – andato al Barcellona di Xavi – non sarà facile da assorbire per il Milan. L’ivoriano era un punto fermo del centrocampo rossonero, e da diverse stagioni garantiva una continuità di rendimento medio-alta anche nel lungo periodo. Infatti Kessie, nelle 5 stagioni al Milan, ha giocato in totale 223 partite (oltre 40 match di media a stagione) segnando complessivamente 37 gol. Sostituirlo non sarà affatto facile. Dal mercato potrebbe arrivare Renato Sanches del Lille, giocatore però con caratteristiche e tenuta fisica completamente diverse rispetto a Kessie.

IL RUOLO DI BENNACER

Uno dei giocatori chiamati a salire in cattedra definitivamente in questa stagione è sicuramente Ismael Bennacer. L’algerino nato ad Arles in Francia, nelle 3 annate passate al Diavolo, è stato quasi sempre titolare, ma il suo rendimento non è mai stato costante. Bennacer ha alternato grandi partite e grandi giocate, a momenti meno positivi dovuti anche ad infortuni. Nella conferenza stampa di presentazione di questa stagione – svoltasi lunedì 4 luglio – lo stesso Pioli ha sottolineato il fatto che si aspetta molto da Bennacer. L’investitura per l’ex Empoli è totale. Sarà lui il fulcro del gioco rossonero davanti la difesa.

LE ALTRE CERTEZZE SI CHIAMANO TONALI E POBEGA

Al fianco di Bennacer ci sarà sicuramente Sandro Tonali. L’ex Brescia dopo il grande campionato fatto nel 2021/2022 è chiamato alla conferma. Siamo sicuri che ormai il numero 8 rossonero è diventata una certezza del Diavolo, e in questa stagione lo dimostrerà nuovamente. L’altro giocatore su cui Pioli ha detto di voler puntare è Tommaso Pogeba. Dopo vari prestiti fra Serie B e Serie A, finalmente il classe 1999 avrà la sua opportunità nel Milan. Numericamente poi il reparto si completa con il jolly Rade Krunic. Da non sottovalutare anche Yacine Adli, destinato però a giocare più sulla trequarti che davanti alla difesa. In uscita invece c’è Tiémoué Bakayoko. Dopo la stagione deludente, l’ex Chelsea piace al Marsiglia e dunque potrebbe far ritorno in patria.