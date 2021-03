Milan, Pioli ritrova Rebic: contro la Samp ci sarà. Attesa per Leao e Mandzukic

Piano piano, Stefano Pioli sta ritrovando tutti gli infortunati della sua rosa, soprattutto in attacco: la notizia più importante nelle ultime ore è certamente il ritorno in gruppo di Ante Rebic, che ieri ha lavorato con i compagni a Milanello e quindi è recuperato per il match di sabato alle 12.30 a San Siro contro la Sampdoria.

IL RITORNO DI REBIC - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il croato sarà regolarmente in campo contro i blucerchiati sia perchè ha risolto il suo problema all'anca, sia perchè gli è stata tolta la seconda giornata di squalifica che aveva ricevuto dopo l'espulsione contro il Napoli. Rebic dovrebbe partire titolare contro la Samp e con lui in attacco dovrebbe trovare spazio anche Saelemaekers a destra, Calhanoglu in mezzo e ovviamente come centravanti ci sarà Ibrahimovic.

ATTESE NOVITÀ - Nelle prossime ore, sono attese novità anche in merito alle condizioni di Rafael Leao e di Mario Mandzukic, i quali dovrebbero entrambi sottoporsi ad un nuovo check medico per capire quando potranno anche loro tornare ad allenarsi in gruppo. Milan-Sampdoria è sempre più vicina e dunque la loro presenza tra i convocati resta in forte in dubbio, ma qualche speranza di recupero, soprattutto per il portoghese, c'è ancora. Per quanto riguarda invece Romagnoli e Calabria, servirà ancora un po' di tempo per rivederli in campo, soprattutto il terzino che dovrebbe essere l'ultimo degli attuali infortunati a tornare a disposizione di mister Pioli.