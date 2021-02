Milan, Pioli tra delusione e voglia di riscatto. E non esclude novità tattiche...

Sembra passato un secolo da quando il Milan era imbattibile e invece sono passati solo pochi giorni: prima la brutta sconfitta contro lo Spezia e subito dopo il pesante 3-0 nel derby contro l'Inter. Da prima della classe, ora la squadra rossonera si trova al secondo posto con quattro punti di svantaggio dai nerazzurri e adesso deve guardarsi anche alle spalle perchè le formazioni che stanno dietro sono più vicine.

ALZARE IL LIVELLO - Dopo il ko contro l'Inter, la delusione è ovviamente tanta, così come però anche la voglia di riscatto di tutto il gruppo milanista ed in primis di mister Stefano Pioli, il quale nel post-partita di ieri ha dichiarato: "Siamo un gruppo giovane, è vero, ma siamo arrivati fino a qui perché abbiamo equilibrio e fiducia nel nostro lavoro. Si chiude la prima settimana davvero negativa della stagione, ma dobbiamo essere bravi a capire che un percorso come il nostro è fatto anche di questi momenti. Vanno superati con convinzione e positività, bisogna alzare il livello, quando perdi devi lavorare di più e bene. È adesso che dobbiamo dimostrare di essere una squadra forte, abbiamo le qualità per far bene fino alla fine" le sue dichiarazioni a DAZN riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

NOVITA' TATTICHE - Il momento è complicato, il Milan ha perso gran parte delle sue certezze e quindi sarà interessante capire cosa farà il tecnico rossonero per superare la crisi di risultati delle ultime settimane (sono già cinque le sconfitte nel 2021). Non è escluso che ci possano essere delle novità anche dal punto di vista tattico, come ha confermato anche lo stesso Pioli dopo il match perso contro l'Inter: "Valuteremo le scelte migliori per le prossime partite". Chissà che non le vedremo già giovedì in Europa League contro la Stella Rossa...