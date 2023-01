Milan, preso Vasquez: colpo in prospettiva in attesa di Maignan

MilanNews.it

Prime novità in porta. Dopo aver iniziato da titolare a Eindhoven contro il PSV, Antonio Mirante avrebbe potuto giocare anche a Salerno. Ma la prestazione non proprio convincente del portiere di Castellamare spinge in direzione di Tatarusanu, scrive la Gazzetta dello Sport, che ha fatto il secondo tempo nella gara in Olanda. Contro la Salernitana sarà una partita curiosa: ritorno agli anni ottanta con Ochoa verso l'esordio e il rumeno a proteggere i pali rossoneri.

Preso il portiere

Oggi è arrivato a Milano un nuovo portiere. Si, perché il Milan ha deciso di investire anche per il futuro e ha acquistato dal Club Guaranì il classe '98 Devis Vasquez. Il portiere colombiano svolgerà le visite, tornerà in Sudamerica per fare ritorno in Italia a metà gennaio. Per il Milan è un colpo in prospettiva, ma non è detto che a febbraio possa guadagnare spazio.

E Maignan...

La situazione di Maignan è il grande tema. Il francese sembrava essere pronto per rientrare, poi ha frenato. Il Milan ora chiede grande cautela e si andrà coi piedi di piombo - scrive la rosea - e non ci sarà in campo per la Supercoppa contro l'Inter. I rossoneri sperano di averlo in campo per il 14 febbraio per la gara contro il Tottenham.