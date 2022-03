Milan primo con un Ibrahimovic in più: titolare a Cagliari? (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

A 9 gare dal termine del campionato il Milan ha in mano il suo destino; in questo rush finale i rossoneri potranno contare su uno Zlatan Ibrahimovic in più. Lo svedese ha recuperato dai fastidi tendinei che lo hanno tenuto fuori a lungo quest'anno ed è carico e voglioso di dare una mano alla squadra nel momento in cui tutto conta e pesa di più.

Ibra è tornato ad allenarsi da un paio di settimane in gruppo e, grazie anche ad un paio di spezzoni di partita contro Napoli ed Empoli, sta tornando ad avere una condizione fisica ottimale: Zlatan vuole dare il massimo per spingere la squadra verso il sogno scudetto, già a partire da questo sabato. Forse è ancora prematuro parlare di ballottaggi, ma nella testa di Ibra l'idea di tornare titolare già a Cagliari c'è. Pioli ha una settimana di lavoro di tempo per decidere a chi affidarsi in attacco dall'inizio in terra sarda. Giroud è pronto come sempre, ma il numero 11 rossonero già scalpita.

