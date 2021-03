Milan, priorità assoluta al rinnovo di Donnarumma

Il 30 giugno si fa ogni giorno più vicino, motivo per cui, com'è scontato che sia, le indiscrezioni di mercato si rincorrono, puntuali. Dalla Francia, in queste ore, sono emersi due nomi per il (paventato) futuro della porta rossonera, ovvero l'eventuale addio di Gigio Donnarumma: Maignan del Lille e Areola del PSG, in prestito con diritto al Fulham. Delle voci che vanno registrate, ma non cambiano quella che è la prima, e assoluta, volontà del club: il rinnovo del classe '99.

DISTANZA E CONTRATTAZIONI - La distanza economica non è ancora stata colmata, altrimenti Gigio avrebbe già posto la firma sul nuovo contratto. Resta il fatto che il Milan difficilmente si farà scappare Donnarumma a zero, motivo per cui i tentativi saranno numerosi e anche gli sforzi potrebbero aumentare. La dirigenza per ora si sarebbe assestata intorno ai 7-8 milioni di euro, a fronte di una richiesta di circa 10 milioni annui: non ci fosse possibilità di tagliare questa forbice, le contrattazioni sarebbero già terminate, ma quando le volontà corrispondono, i sacrifici (da un lato e dall'altro) diventano preventivabili.

LA PRIORITÀ - La sensazione è che il Milan voglia avere, se non la certezza, la ferma convinzione di centrare uno dei posti Champions. Puntare allo scudetto, che potrebbe arrivare solo con un complicato crollo dell'Inter, è la chiave per il raggiungimento del vero obiettivo. È ovvio che con maggiori introiti, il club avrebbe più disponibilità economica sia sul mercato sia sui rinnovi, compreso quello di Donnarumma. Detto questo, la priorità dei rossoneri è trattenere il giovane portiere, per una lunghissima serie di ragioni: il valore tecnico, la rappresentanza, il danno economico di un addio a zero e la questione d'immagine. Ci sarà ancora da lavorare, ma si lavorerà fino all'ultimo con un unico obiettivo in testa.