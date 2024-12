Milan, pronti cinque rientri contro la Roma. Speranza Supercoppa per Musah e Loftus

vedi letture

L'infermeria rossonera è finalmente pronta per svuotarsi un po': ci sono infatti cinque giocatori pronti a rientrare domenica 29 dicembre contro la Roma a San Siro, mentre altri due hanno chance di far parte della spedizione milanista in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Nelle prossime ore sono attese poi novità anche sulle condizioni di Rafael Leao che ieri contro il Verona si è infortunato al flessore: Paulo Fonseca, nel post-partita, ha rassicurato sulle sue condizioni, ma solo gli esami a cui si sottoporrà diranno di più sull'entità del suo problema muscolare.

RECUPERI PER LA ROMA - Il tecnico rossonero si è poi detto anche ottimista di riavere a disposizione Christian Pulisic contro la Roma: nei prossimi giorni, il numero 11 del Milan sosterrà infatti una visita di controllo al polpaccio destro e, a meno di sorprese, sarà a disposizione contro i giallorossi di Ranieri. Oltre all'americano, secondo La Gazzetta dello Sport, torneranno tra i convocati di Fonseca anche Luka Jovic e Ismael Bennacer, quest'ultimo out da settembre. Contro la Roma, si rivedranno poi anche Lorenzo Torriani e Alvaro Morata che non hanno partecipato alla trasferta di Verona rispettivamente per la febbre e per una tonsillite.

SPERANZA SUPERCOPPA - Se contro i giallorossi ci saranno questi cinque rientri, Fonseca spera di recuperare per la Supercoppa Italiana anche Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek (il 3 gennaio 2025 il Milan giocherà la semifinale contro la Juventus, poi il 6 gennaio è in programma l'eventuale finale contro una tra Inter e Atalanta). I due centrocampisti, la prossima settimana, si sottoporranno a un esame di controllo per valutare il processo di guarigione dai rispettivi problemi muscolari: sicuramente non ci saranno contro la Roma, ma c’è la speranza di averli in Arabia.