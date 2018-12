Milan, prosegue il digiuno di Higuain: il Pipita ancora a secco e il mal di schiena lo continua a tormentare

Dopo aver saltato le gare contro Lazio e Parma per squalifica, ieri sera Gonzalo Higuain è tornato in campo in Serie A, ma purtroppo, nonostante la sua grande voglia di fare, la sua prestazione contro il Torino non è stato positiva. E il suo digiuno a livello realizzato continua: l'argentino non segna infatti dal 28 ottobre contro la Sampdoria, vale a dire da cinque partite di Serie A.

NERVOSISMO - Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che anche ieri contro i granata il Pipita è apparso ancora una volta piuttosto nervoso: dopo due gare in tribuna, la pressione e le aspettative erano molto alte e questo non ha permesso a Gonzalo di giocare con serenità. Il gol gli manca, si sa che un attaccante vive per segnare e quindi anche lui sta soffrendo il momento poco prolifico come si vede dal suo nervosismo. Il centravanti argentino deve essere il valore aggiunto che deve trascinare in Champions League la squadra di Gattuso.

MAL DI SCHIENA - A peggiore le cose c'è poi il problema alla schiena che lo sta tormentando da diverse settimane e che non gli permette di allenarsi e giocare al meglio. Anche il tecnico milanista, nel post-partita di ieri, ha messo in risalto questo aspetto: "Non doveva nemmeno giocare, ha ancora fastidio alla schiena. Sta stringendo i denti, fino a due giorni fa non si è allenato e ha fatto infiltrazioni per esserci. Certo, vedendo quello che ha fatto negli ultimi anni ci aspettiamo qualcosa in più, ma gli è mancato solo il gol". Gattuso continua a difendere il suo bomber, ma spera di rivedere presto il vero Higuain.