Milan, prosegue il pressing su Bakayoko: si lavora al prestito. Fronte Adli: il Bordeaux tira sul prezzo

Sistemata la corsia di destra con il colpo Florenzi, gli uomini di mercato del Milan - in attesa di sviluppi anche sul fronte Pellegri - stanno pensando a come rafforzare il reparto di centrocampo. A dire il vero, i dirigenti di via Aldo Rossi hanno le idee chiarissime in merito alla questione: il primo nome sulla lista è quello di Bakayoko del Chelsea, mentre una riga sotto c’è Yacine Adli del Bordeaux. Uno non esclude l’altro, ma solo a determinate condizioni.

BAKA FREME - Come riporta Tuttosport, i rossoneri stanno continuando a spingere per il ritorno di Bakayoko, giocatore che ha lasciato un ottimo ricordo dalle parti di Milanello e San Siro. L’obiettivo è convincere il Chelsea a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. I contatti con i Blues e con gli agenti del calciatore sono costanti. Dal canto suo, Tiemoué è pronto a tagliarsi lo stipendio pur di tornare a giocare a Milano.

ADLI ALLE GIUSTE CIFRE - Come detto, l’eventuale arrivo dell’ex Napoli non escluderebbe l’acquisto del connazionale Adli. La trattativa è avviata: il Bordeaux sta tirando ancora sul prezzo del centrocampista nel tentativo di ottenere il massimo possibile dalla sua cessione. Se le richieste non saranno eccessive, Maldini e Massara affonderanno il colpo.