Milan, prosegue il toto-trequartista: occhio al tedesco Brandt, sempre viva l'opzione Sabitzer

Il mercato del Milan vive di priorità. Al momento, ad esempio, i dirigenti rossoneri sono impegnati nella ricerca di un trequartista. Dev’essere un giocatore di qualità, ma con caratteristiche diverse da Brahim Diaz. È severamente vietato sbagliare, perché nel 4-2-3-1 di Pioli quello è un ruolo determinante.

OCCHIO A BRANDT - Le opzioni al vaglio dei responsabili dell’area tecnica sono diverse e toccano tanti profili. Come riporta Tuttosport, l’ultimo nome sondato è quello di Julian Brandt del Borussia Dortmund. Senza cessioni remunerative, si lavorerà con la canonica formula del prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto. Restano da capire le intenzioni del club tedesco, ma il Milan tiene il ragazzo in grande considerazione.

SEMPRE NEL MIRINO - In Germania, poi, tengono vivo l’interesse per Marcel Sabitzer, trequartista di proprietà del Lipsia. Il giocatore ha il contratto in scadenza tra un anno (30 giugno 2022) e non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo. La sua valutazione si aggira intorno ai 18 milioni di euro.