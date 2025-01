Milan, Pulisic ci prova per la Juve, Morata rientra in Champions. Thiaw, derby a forte rischio

vedi letture

Martedì il Milan ha espugnato il campo del Como con un'importante vittoria in rimonta, ma è tornato a casa anche contro tre giocatori infortunati, cioè Malick Thiaw, Christian Pulisic e Alvaro Morata. Tutti e tre si sono sottoposti ieri ad alcuni esami strumentali da cui sono emerse due buone notizie e una cattiva: i controlli hanno infatti per fortuna escluso lesioni sia per l'attaccante americano che per quello spagnolo, mentre è più serio il problema muscolare del difensore tedesco che ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro.

LE CONDIZIONI DI THIAW E MORATA - Thiaw sarà quindi costretto a saltare diverse partite ed è a serio rischio anche per il derby di Milano contro l'Inter in programma domenica 2 febbraio alle 18 a San Siro. In vista della prossime gare, sarà con ogni probabilità Matteo Gabbia a sostituirlo al centro della difesa milanista accanto a Fikayo Tomori. Anche Morata non ci sarà contro la Juventus, non per l'affaticamento muscolare rimediato a Como, ma in quanto sarà squalificato (il suo rientro avverrà mercoledì 22 gennaio alle 21 in Champions League nella sfida casalinga contro il Girona).

DUBBIO PULISIC - Sospiro di sollievo anche per Pulisic, alle prese pure lui con un lieve affaticamento muscolare. L'americano proverà a recuperare per la gara in casa dei bianconeri, ma ovviamente non verranno corsi rischi. Il giocatore verrà monitorato con attenzione tra oggi e domani e poi lo staff medico milanista e Sergio Conceiçao decideranno se portarlo almeno in panchina sabato sera a Torino. Altrimenti, come Morata, il suo ritorno in campo avverrà in Champions League contro il Girona a San Siro.