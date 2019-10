Milan, quanti ballottaggi: quattro maglie in ballo, Giampaolo non ha sciolto gli ultimi dubbi

Quattro ballottaggi, per una squadra a caccia di certezze e punti fermi, sono davvero tanti. Eppure, il Milan che scenderà in campo a Marassi contro il Genoa (fischio d’inizio alle ore 20.45) non è ancora definito. Perlomeno questo dicono le indiscrezioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in ballo c’è un poker di maglie ancora da assegnare.

CERTEZZE - Partiamo dai titolari certi. Ovviamente Donnarumma e Romagnoli. Quest’ultimo, per l’occasione, avrà un nuovo partner: si tratta del brasiliano Leo Duarte, che prenderà il posto dello squalificato Musacchio. Nessun dubbio sulla presenza di Calabria sul binario di destra, mentre là davanti, per la quarta gara consecutiva, verrà confermato il tridente formato da Leao, Piatek e Suso (occhio, comunque, alle possibili sorprese).

QUATTRO DUBBI - Veniamo ai ballottaggi. Il primo in difesa, dove Theo Hernandez dovrebbe essere in vantaggio su Ricardo Rodríguez. Testa a testa tra Calhanoglu e Paquetà, mentre Biglia è in pole per un posto in cabina di regia (Bennacer verso la panchina). A completare il reparto di centrocampo, infine, dovrebbe esserci Kessié, al momento avanti su Krunic.