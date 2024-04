Milan, questo Chukwueze è troppo in forma per restare fuori. E se contro la Roma tornasse il tridente con Pulisic e Leao? I pro e contro di questo schieramento

Anche contro il Sassuolo Samuel Chukwueze ha confermato l'ottimo momento di forma che sta vivendo. I due gol annullati hanno difatti rovinato una prestazione quasi perfetta del nigeriano, che sembra essere oramai la copia lontana del giocatore poco brillante di inizio stagione.

Considerate le condizioni nelle quali il Milan arriva ad affrontare la Roma giovedì sera, lasciare fuori dai titolari un giocatore in forma come Chukwueze potrebbe essere una mossa azzardata. E se Stefano Pioli riproponesse il tridente con il nigeriano a destra, Pulisic dietro la punta e Leao solito largo a sinistra nel ritorno di Europa League in programma giovedì sera? Farlo non sarebbe una follia, considerato il fatto che il Milan ha da compiere un'impresa rimontando l'1 a 0 dell'andata, ma come tutte le cose ci sarebbero dei pro e dei contro ai quali fare riferimento, perché questo schieramento particolarmente offensivo potrebbe avere un peso specifico sugli equilibri della partita.

CHUKWUEZE TITOLARE GIOVEDI' IN UN MILAN IN CAMPO SUPER OFFENSIVO: I PRO - Quella di Chukwueze titolare giovedì sera a Roma è una soluzione sulla quale Stefano Pioli starà sicuramente ragionando, anche se Emanuele Baiocchini oggi a SkySport 24 ha praticamente detto che il Milan sarà pressocché lo stesso di una settimana fa. Con l'inserimento fra i titolari del nigeriano l'allenatore rossonero potrebbe giocarsi l'effetto sorpresa, ricambiando il "favore" a Daniele De Rossi cogliendolo impreparato con una mossa che dalle parti di Trigoria potrebbe non essere neanche stata presa realmente in considerazione. Sorge dunque spontaneo domandarsi: quale miglior occasione se non questa per riproporre il tridente che tanto è piaciuto contro il Lecce? Senza ombra di dubbio uno dei pro nello schierare Chukwueze titolare giovedì potrebbe stare tutto nel fatto che il gioco del Milan si svilupperebbe non solo a sinistra da Leao ma anche per l'appunto a destra, con il nigeriano che potrebbe sfruttare la sua velocità per seminare il panico fra la difesa della Roma e dare ovviamente più soluzioni offensive alla formazione di Stefano Pioli. Un altro vantaggio potrebbe risiedere anche nel fatto che il terzino avversario, in questo caso Spinazzola, potrebbe rimanere più bloccato per evitare avanzate sul suo lato, rinunciando così di conseguenza al suo solito apporto offensivo. C'è dunque questo duplice aspetto che potrebbe stuzzicare e condizionare la scelta finale di Stefano Pioli, anche se bisogna sempre prendere in considerazione anche l'altro lato della medaglie.

CHUKWUEZE TITOLARE GIOVEDI' IN UN MILAN IN CAMPO SUPER OFFENSIVO: I CONTRO - Chukwueze titolare giovedì a Roma nei tre dietro la prima punta, che sarà Olivier Giroud, significa solo una cosa: Milan ancora più offensivo e sbilanciato. Okay la necessità di trovare gol per avviare una rimonta complicata, ma mai come in questa stagione la formazione di Stefano Pioli ha dimostrato di avere lacune importanti in fase difensiva che potrebbero essere messe ulteriormente in mostra, soprattutto a Roma contro i giallorossi, qualora in campo si scendesse praticamente a trazione anteriore. L'unica soluzione per schierare Chukwueze potrebbe essere quella di lavorare in questi giorni sul centrocampo cercando di prestare attenzione soprattutto alla fase di ripiegamento, ma quanto conviene? Forse poco, ed è per questo motivo che Pioli potrebbe preferire il nigeriano a partita in corso per cercare di spezzare un po' gli equilibri, con l'auspicio che questa volta il suo ingresso in campo non sia tardivo.