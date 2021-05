Milan, rebus trequarti campo: tutto ruota attorno al rinnovo di Calhanoglu

Dopo aver accompagnato alla porta Gianluigi Donnarumma, il Milan non attenderà molto la risposta di Hakan Calhanoglu per il rinnovo del suo contratto. In vista della prossima stagione, la trequarti rossonera appare un rebus, e il nome su cui si fanno più ragionamenti è proprio quello del turco. Qualora entro breve non dovesse arrivare una risposta positiva da parte di Calhanoglu (il Milan offre 4 milioni a stagioni mentre lui ne chiede almeno 6), la dirigenza di via Aldo Rossi, accompagnerà alla porta anche il classe 1994 come fatto con Donnarumma. La linea dettata dalla proprietà e dalla dirigenza è chiara: niente aste al rialzo e niente cedimenti eccessivi di fronte alle richieste dei procuratori.

COME STANNO LE COSE AL MOMENTO

Sulla sinistra Ante Rebic e Rafael Leao sembrano punti fermi, mentre Jens Petter Hauge al momento appare sulla lista dei partenti. Il norvegese potrebbe tornare utile come pedina di scambio per arrivare a qualche altro giocatore. Al centro, come detto, molto ruota intorno al nome di Calhanoglu. Se il turco non dovesse rinnovare con il Milan, le alternative più probabili si chiamano Josip Ilicic, Rodrigo De Paul, Matteo Pessina e anche Papu Gomez che tornerebbe volentieri in Italia dopo l’esperienza al Siviglia. Poi c’è da valutare il rinnovo del prestito con il Real Madrid di Brahim Diaz. La dirigenza rossonera spinge per un’altra stagione alle stesse condizioni, mentre il club spagnolo vorrebbe o monetizzare o vorrebbe riportare alla base il giocatore. Sulla corsia di destra invece, Alexis Saelemaekers è un punto fermo nella rosa di Stefano Pioli, mentre Samu Castillejo no. Lo spagnolo è sulla lista dei partenti, con i rossoneri che starebbero cercando un giocatore sulla corsia destra capace di fare gol.