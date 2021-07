Milan, rebus trequartista: tutti i nomi in orbita rossonera per il dopo Calhanoglu

Dopo aver concluso la trattativa per il ritorno di Brahim Diaz, il Milan cerca sempre un ulteriore trequartista per sostituire al meglio l’ormai ex Hakan Calhanoglu. Ai rossoneri serve un giocatore di fantasia, che sappia muoversi fra le linee del centrocampo e della difesa avversaria. Per il gioco che Stefano Pioli ha impostato nella passata stagione, il trequartista è un ruolo fondamentale. Motivo per cui il Milan non potrà lasciare tutto il peso del ruolo sul quasi 22enne Diaz (compirà 22 anni il 3 agosto).

TUTTI I NOMI IN ORBITA ROSSONERA

Il nome del trequartista che giocherà alle spalle di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, è a tutt’oggi un vero e proprio rebus. Sono tanti i giocatori che piacciono e interessano al Milan. Paolo Maldini e i suoi collaboratori stanno sondando bene il terreno per ciascuno di loro, per tentare di prendere quello che potrebbe dare più garanzie a costi contenuti. Fra i papabili troviamo, Ziyech, Coutinho, Josip Ilicic, Nikola Vlasic, Isco e Marcel Sabitzer. Il più fattibile, per diversi punti di vista, è Ilicic dell’Atalanta. Il costo del cartellino e dell’ingaggio sarebbe piuttosto contenuto. A suo vantaggio anche il fatto che conosce bene la Serie A, ma c'è il problema del'età avanzata. Per gli altri nomi, la società cerca l’affare. Si tratta soprattutto per ridurre gli ingaggi che giocatori importanti come Ziyech Coutinho e Isco, percepiscono. Sembrano usciti dai radar rossoneri sia Mattia Zaccagni del Verona che Matteo Pessina dell’Atalanta. Ad un mese esatto dall’inizio del campionato 2021/2022, il Milan sta cercando un fantasista da affiancare a Diaz e che accenda le punte e gli esterni offensivi. Pioli per ora non ha fretta, ma spera di avere a disposizione la rosa completa al più presto.