Milan, recuperi importanti per le ultime tappe: ora tutti saranno fondamentali

L’abbondanza, generalmente, è risorsa apprezzata e cercata in diversi ambiti della quotidianità: il calcio, in questo senso, non è un'eccezione. Contare su 15 giocatori acciaccati è ben diverso che averne a disposizione 22 pronti a incidere e a donare il proprio contributo alla causa: quest’ultimo desiderio, tuttavia, spesso si contra con la realtà fatta di infortuni e defezioni. Il Milan, in questa stagione, ha fatto i conti più con una carestia di calciatori che un’abbondanza e per questo nella gara di Parma, dove recupererà tanti giocatori importanti, dovrà sfruttare a pieno le potenzialità di ciascuno per puntare all’obiettivo più importante: la vittoria, fondamentale passaggio per continuare il cammino verso la qualificazione in Champions League.

LE PAROLE DI PIOLI - In un momento come questo, dopo una stagione come questa Stefano Pioli sa che serve la presenza e l’unità di tutti per proseguire l’entusiasmante lavoro della stagione rossonera. In conferenza l’allenatore emiliano ha sottolineato questo aspetto e le sue parole lo confermano: ""Una delle cose che apprezzo della mia squadra è che siamo così concentrati sui nostri obiettivi è che siamo molto delusi quando non riusciamo a mettere in campo prestazioni all'altezza. Sappiamo quali sono gli errori e sappiamo quali non dobbiamo ricommettere. Abbiamo recuperato giocatori importanti. Mi auguro che sia sempre cosi da qui alla fine. Abbiamo più idee sia dall'inizio che a gara in corso. Avere più soluzioni è sempre positivo"

LE SOLUZIONI - Il recente rientro di giocatori come Leao, Mandzukic e Brahim, chiaramente, non li potrà vedere titolari sin da subito ma potranno essere elementi importanti a gara in corso. L'esperienza e i centimetri di Mandzukic, per il finale di gara, sono gli elementi che il Milan ha cercato con il suo innesto e che nella difficile gara del Tardini potranno essere una soluzione percorribile. La falcata di Leao per cercare la profondità e la duttilità di Brahim, invece, saranno elementi importanti e fattori che sono mancati nel pareggio deludente contro la Sampdoria. In una corsa a tappe come quella per la Champions League poter contare su tanti uomini e diverse soluzioni tattiche è fondamentale: lo sa il Napoli, la Juventus, l’Atalanta ma sopratutto il Milan che in questo finale di stagione avrà bisogno di tutti gli uomini a disposizione.