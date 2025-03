Milan, Reijnders non finisce di stupire: può diventare il centrocampista rossonero più prolifico

Il nuovo Milan dovrà ripartire da due giocatori in modo particolare: Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. E non è un caso che l'olandese ha già prolungato il suo contratto fino al 2030, mentre l'americano è sempre più vicino al rinnovo fino al 2029. Il club rossonero sa bene che le loro ottime prestazioni hanno attirato l'attenzione di altri club e per questo, dopo Tjji, punta a blindare anche Chris a brevissimo.

CHE NUMERI - Se Pulisic sta di fatto confermando gli ottimi numeri dello scorso anno, Reijnders non finisce di stupire e sta segnando come un attaccante: il centrocampista olandese, che nella sua prima stagione milanista aveva collezionato in tutto quattro reti, è infatti già a quota 13 gol segnati. E siamo solo a metà marzo e dunque ha ancora tutto il tempo per migliorare ulteriormente i suoi numeri. Anche perchè è a meno una rete da un record davvero impressionante: come riferisce Tuttosport, con un altro gol Tijji potrebbe infatti raggiungere Franck Kessie in vetta alla speciale classifica dei centrocampisti (esclusi i trequartisti) con più reti in una singola stagione della storia del Milan dal 1986 a oggi, ovvero dall’era Berlusconi in poi.

RECORD VICINO - Reijnders ha ovviamente tutte le carte in regola per superare in questa speciale graduatoria l'ivoriano che, a differenza sua, batteva anche i calci di rigore (nella stagione 2020-2021 Kessie ne realizzò ben 12). Per l'olandese si tratta di un traguardo personale davvero incredibile, anche perchè si è già lasciato alle spalle giocatori come Seedorf, Bonaventura, Pirlo, Albertini, Rijkaard, Boban e Donadoni, oltre a Calhanoglu e Nocerino che chiusero a 11 gol rispettivamente le stagioni ’19-20 e ’11-12. Il nuovo Milan non può quindi non ripartire da uno come Reijnders.