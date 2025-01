Milan ribaltato nell'arco di un pomeriggio: da Morata a Camarda, arrivando fino a Calabria. Il punto

Quanto successo ieri pomeriggio in via Aldo Rossi ha dell'incredibile. Questa mattina Il Corriere dello Sport parla infatti di "Milan ribaltato", ed è la verità, perché tutte le certezze di questa prima parte di stagione starebbero con le valige in mano pronte a lasciare Milanello.

La prima è Alvaro Morata, il grande investimento dell'estate rossonera. Lo spagnolo era stato scelto per sostituire una figura comunque importante come Oliver Giroud, ma in questi sei mesi, complice un feeling mai sbocciato con ambiente, compagni ed allenatori, il capitano della Nazionale spagnola ha deluso le aspettative dando veramente un apporto bassissimo alla causa rossonera. Arrivata l'offerta del Galatasary, complice anche la trattativa in atto per Gimenez, giocatore e Milan hanno colto al balzo l'occasione chiudendo praticamente l'affare in tempi record. Morata è dunque pronto a salutare il Milan per trasferirsi in Turchia con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro.

Presto potrebbe seguirlo anche l'ex capitano Davide Calabria, il cui futuro sembrerebbe essere però in Serie A. Il 2 rossonero sarebbe infatti stato sondato dal Bologna, che avrebbe intenzione di inserirlo in rosa al posto di Stefan Posch. Come Morata, anche Camarda ha le valige pronte. Per il classe 2008 pronta una nuova avventura di 18 mesi al Monza, dove sotto l'ala protettrice di Galliani potrà crescere e formarsi per farsi trovare poi pronto per il Milan.

LE ALTRE CESSIONI - I movimenti in uscita del Milan potrebbero però non fermarsi a questi giocatori. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, anche Loftus-Cheek, Tomori, Chukwueze e Okafor sarebbero col piede di partenza, tutti accomunati dalla possibilità di finire a giocare, o tornare nel caso dei due britannici, in Premier League.