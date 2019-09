Milan, riecco Theo Hernandez: prima il ritorno in campo, poi la maglia da titolare

Avverrà tutto con calma e senza correre rischi, ma il programma di Theo Hernandez è molto chiaro nella sua testa: prima il ritorno al lavoro in gruppo a Milanello, poi il rientro in campo e infine la maglia da titolare sulla fascia sinistra. Arrivato in estate per 20 milioni di euro dal Real Madrid, il terzino francese è stato uno dei migliori nelle prime amichevoli stagionali del Milan, ma poi ha dovuto fermarsi a fine luglio per una lesione ai legamenti della caviglia destra.

RITORNO IN CAMPO - Ora però il peggio è alle spalle e, come riporta La Gazzetta dello Sport, Theo è prontissimo per tornare a disposizione di mister Giampaolo. E dovrebbe farlo già alla ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali quando i rossoneri saranno impegnati sul campo del Verona: al Bentegodi, il francese dovrebbe quindi fare finalmente il suo debutto in gare ufficiali con la maglia del Milan. Da capire se da titolare o a partita in corsa, ma la cosa più importante è che l'ex Real è guarito e presto sarà disponibile.

MAGLIA DA TITOLARE - L'obiettivo di Theo nelle prossime settimane è molto semplice, cioè riconquistare il suo posto sulla fascia sinistra, ruolo ricoperto in sua assenza da Ricardo Rodriguez. Secondo la Rosea, tra i nuovi acquisti, dopo Bennacer, il francese è il maggiore indiziato per guadagnarsi in fretta una maglia da titolare. Il peggio è ormai per fortuna alle spalle, ora Hernandez vuole solo tornare a giocare con la maglia rossonera.