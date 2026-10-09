Milan, a tutta sui rinnovi dei big: Pulisic, Rabiot e Pavlovic: il punto caso per caso

Il Milan vuole blindare tre dei suoi titolari più importanti: Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Strahinja Pavlovic. Cardinale a Milano anche per questo

Con l'arrivo di Gerry Cardinale a Milanello domani e poi a Reggio Emilia domenica per assistere alla partita, il proprietario del Milan ne approfitterà per riprendere in mano alcuni discorsi urgenti. Oltre allo stadio e al casting per il nuovo ds, in questa fase il club vuole mettere al sicuro i suoi big che sono vicini alla scadenza del contratto. Per questo il manager americano detterà la linea in modo tale che vengano avviati di discorsi necessari.

MILAN, LAVORO SUI RINNOVI DI PULISIC, RABIOT E PAVLOVIC

I tre calciatori big su cui il Milan vuole mettersi al lavoro per i rinnovi di contratto sono tre titolari inamovibili: Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Strahinja Pavlovic. L'americano scade nel 2027 ma c'è un'opzione di prolungamento automatico per un anno. Per il club Captain America è importantissimo dunque si cercherà di arrivare a una soluzione di comune accordo da trovare entro gennaio per proseguire insieme. Adrien Rabiot e Strahinja Pavlovic sono accomunati dalla stessa scadenza nel 2028: un po' per frenare sirene dall'estero, specie per il serbo, un po' per evitare addii a zero, il Milan è pronto ad alzare ingaggio e allungare il termine dell'accordo.

RINNOVI MILAN, COLLOQUI PRIMA DELLA SOSTA

L'obiettivo del Milan e di Gerry Cardinale è quello di avviare i primi contatti con gli entourage dei calciatori prima della prossima sosta per le Nazionali che si terrà a partire dalla seconda settimana di novembre. Ciononostante, come scrive la Gazzetta dello Sport, tutti e tre i calciatori sono informati dei piani che il club ha su di loro e tutti hanno dimostrato una certa apertura a proseguire insieme. Anche il giovanissimo Alphadjo Cisse potrebbe guadagnarsi un rinnovo con adeguamento: ora è presto per dirlo e non c'è urgenza, ma se il giovane italiano dovesse continuare così allora il Milan si muoverebbe senz'altro.