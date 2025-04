Milan, ritorno di fiamma per Orsolini? Rossoneri pronti ad alzare l’offerta di gennaio

Milan e Bologna sono attesi da due scontri diretti nel giro di pochi giorni: uno in campionato (verrà probabilmente anticipato venerdì 9 maggio) e soprattutto uno il 14 maggio valido per la finale di Coppa Italia. I rossoneri dovranno stare attenti soprattutto a Riccardo Orsolini, esterno offensivo e leader dei rossoblu che potrebbe tornare nel mirino del Diavolo per la prossima stagione.

OFFERTA PIÙ ALTA - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che già a gennaio il Milan aveva fatto un tentativo, offrendo al Bologna 18 milioni di euro più il prestito di Noah Okafor. Dal dt rossoblù Giovanni Sartori arrivò un secco no, ma ora il club di via Aldo Rossi sembra intenzionato ad alzare la propria proposta in estate. Basterà per convincere gli emiliani? Sul giocatore c'è anche il Napoli che però ha già due esterni mancini in rosa come Politano e Neres. Ecco perchè il Diavolo può balzare in testa alla corsa al numero 7 rossoblù.

VIA CHUKWUEZE - Il Milan ha l'obiettivo di aumentare il tasso tecnico dell'attacco milanista e per questo vorrebbe aggiungere Orsolini a Christian Pulisic e Rafael Leao alla batteria di esterni offensivi. A fargli spazio in rosa sarebbe Samuel Chukwueze che non ha mai convinto del tutto in rossonero e in estate potrebbe dire addio dopo essere stato vicino alla cessione già a gennaio. Il Fulham, che lo aveva cercato già durante la finestra di mercato invernale, potrebbe tornare alla carica per il nigeriano, senza escludere interessamenti da parte di club spagnoli e arabi come già accaduto nelle scorse sessioni di trattative.