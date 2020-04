Milan, rivelazione Theo: preso per 20 milioni, ora vale almeno il doppio. E ha superato il fratello Lucas

Tra le poche certezze del Milan c’è Theo Hernandez, pilastro della rosa di Pioli e punto fermo anche della squadra che verrà. Una piacevole - e tutt’altro che costosa - sorpresa: scartato dal Real, l’esterno francese ha trovato la sua dimensione in Italia, affermandosi come uno dei migliori terzini (se non il migliore in assoluto) della Serie A.

NUOVE GERARCHIE - Il Milan, ovviamente, si gode le giocate del classe ‘97, colpo di mercato voluto fortemente da Paolo Maldini. Il direttore tecnico ha scommesso in prima persona sul talento di Theo, che aveva solo bisogno di spazio e fiducia per imporsi. Per anni è rimasto l’Hernandez “meno famoso”, oscurato dal fratello Lucas, campione del Mondo con la Francia e super acquisto del Bayer Monaco. Ma le gerarchie sembrano essersi ribaltate.

TOP PLAYER - Come riporta La Gazzetta dello Sport, Theo è stato acquistato per 20 milioni, ma ora ne vale almeno il doppio. Lucas, invece, pagato 80 milioni, raggiungerebbe forse la metà. I due fratelli sono tornati sullo stesso piano. E adesso comanda il rossonero. A Monaco cominciano a pensare di aver puntato sull’Hernandez sbagliato. Perché adesso Theo è un top player e le big europee cominciano a interessarsi.