Milan-Roma, formazioni ufficiali: Theo torna titolare ed è capitano. Riecco Morata dal 1'

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Roma, ultima partita dei rossoneri del 2024. La grande novità è il ritorno di Theo Hernandez, dopo due panchine consecutive. Il francese sarà anche capitano questa sera. Conferma da titolare per lo spagnolo Jimenez, spostato alto a sinistra in luogo di Leao, indisponibile. Ancora Terracciano in mediana assieme a Fofana, con Reijnders avanzato sulla trequarti. Gabbia-Thiaw è ancora una volta la coppia di centrali di difesa. Morata si riprende la maglia da titolare, che mancava dalla sfida contro lo Stella Rossa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Bennacer, Zeroli, Tomori, Liberali, Pavlovic, Bartesaghi, Camarda, Abraham. All. Paulo Fonseca.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk. A disp. De Marzi, Marin, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Soulé, Celik, Hermoso, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Sangare, El Shaarawy. All. Claudio Ranieri.

ARBITRO: Fabbri.

ASSISTENTI: Costanzo e Vecchi.

IV UFFICIALE: Marcenaro.

VAR: Meraviglia.

AVAR: Di Paolo.