Milan, Saelemaekers corre verso l’ennesima maglia da titolare: il belga avanti su Paquetà

Stefano Pioli ha trovato la quadra. Ormai da diverso tempo, a dire il vero. Il 4-2-3-1 è una certezza per questo Milan. Perché se è vero che il modulo non è tutto nel gioco del calcio, è altrettanto vero che spesso fa la differenza. E l’attuale sistema adottato dal tecnico emiliano - che si adatta alla perfezione alle caratteristiche dei giocatori presenti in rosa - lo dimostra.

TORNA CALHA - L’assetto, dunque, non cambierà. Così come gli uomini, che al San Paolo saranno gli stessi schierati in prima linea nella precedente battaglia contro la Juve. Con una sola novità. Che poi tanto novità non è, vista l’importanza e l’indiscussa titolarità del giocatore in questione: Calhanoglu è pronto a riprendersi il suo posto... dall’inizio. Il dieci rossonero agirà in zona centrale nel tridente alle spalle dell’unica punta Ibrahimovic. In soldoni: l’area che il trequartista turco predilige.

IL DUBBIO - Calhanoglu in campo e Paquetà - che è stato titolare con la Juve - in panchina? Probabile, molto probabile. Lucas ha ancora una piccola possibilità di giocare dal primo minuto contro il Napoli, ma non sarà facile, per Pioli, rinunciare a Saelemaekers. Perché il giovane belga ha dimostrato di essere sul pezzo ed è decisamente più abile sul binario di destra. Alexis, dunque, è in pole e ha un ampio margine di vantaggio sul collega brasiliano.